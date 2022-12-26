Кулеба заявил о намерении поставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН
Украина планирует официально выступить с предложением об исключении России из Совета безопасности ООН. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщает портал «Лига.net».
«У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — заявил Кулеба.
По словам министра, украинская сторона выступит с соответствующей позицией 26 декабря.
В начале декабря Верховная рада приняла постановление, предлагающее исключить Россию из ООН и лишить страну права вето в Совете Безопасности организации, напоминает телеканал «360». Позже в Белом доме заявили, что США приступили бы к исключению России из Совбеза ООН, если бы существовал способ сделать это, пишет «Свободная пресса».
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