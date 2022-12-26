Кулеба заявил о намерении поставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН

«У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — заявил Кулеба.

По словам министра, украинская сторона выступит с соответствующей позицией 26 декабря.

В начале декабря Верховная рада приняла постановление, предлагающее исключить Россию из ООН и лишить страну права вето в Совете Безопасности организации, напоминает телеканал «360». Позже в Белом доме заявили, что США приступили бы к исключению России из Совбеза ООН, если бы существовал способ сделать это, пишет «Свободная пресса».

