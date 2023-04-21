В Госдуме заявили, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО
Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посетил Киев и во время поездки заявил, что Украина в конце концов войдет в военный блок.
Как отметил Ивлев, членство Украины в НАТО станет для Москвы появлением «источника постоянной военной опасности».
«Россия не может такого позволить и не допустит», — подчеркнул Ивлев.
По словам парламентария, заявление Столтенберга подтверждает участие НАТО в конфликте на Украине и «раскручивает эскалацию», пишет «Свободная пресса».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО — одна из целей специальной военной операции, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru