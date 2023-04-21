В Госдуме заявили, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посетил Киев и во время поездки заявил, что Украина в конце концов войдет в военный блок.

Как отметил Ивлев, членство Украины в НАТО станет для Москвы появлением «источника постоянной военной опасности».

«Россия не может такого позволить и не допустит», — подчеркнул Ивлев.

По словам парламентария, заявление Столтенберга подтверждает участие НАТО в конфликте на Украине и «раскручивает эскалацию», пишет «Свободная пресса».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО — одна из целей специальной военной операции, напоминает телеканал «360».

