Мединский назвал время начала переговоров с украинской стороной
Переговоры с Украиной должны стартовать полдень по московскому времени. Такое время назвал ТАСС руководитель российской делегации, помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский.
По его словам, представители РФ готовы начать переговоры сразу после прибытия украинской делегации. По словам Мединского, посланники Москвы «терпеливо и спокойно» ожидают представителей Киева в Белоруссии. Как уточнил глава делегации РФ, прибытие украинской группы переносилось несколько раз из-за «сложной логистики».
Мединский также рассказал, что делегация Украины на переговорах будет представлена на довольно высоком уровне, однако он не уполномочен раскрывать её точный состав. Ранее он сообщал, что переговоры должны пройти в Гомельской области Белоруссии на границе.
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