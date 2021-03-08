В Госдуме закрытие украинских телеканалов назвали ударом по демократии
Закрытие на Украине оппозиционных телеканалов является не ударом по России, а ударом по демократии. Об этом в комментарии RT заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он напомнил, что многие украинцы, особенно русскоязычные, выразили недовольство по поводу введения санкций против местных телеканалов, которые представляли альтернативную позицию по поводу различных вопросов и политических процессов.
«Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии», – цитирует Чепу Газета.ru
Ранее советник главы МВД Украины Владимир Поцелуйк заявил, что меры СНБО и указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении вещания российских телеканалов на территории страны стали «очень мощными шагами» по инструменту влияния России.
Напомним украинские санкции коснулись телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
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