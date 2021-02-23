На Украине попавшие под санкции телеканалы создали новый медиахолдинг

Украинские оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, попавшие под санкции властей, зарегистрировали компанию «Медиахолдинг "Новости"». Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram.

«Запрещенная "Тройка Медведчука", что называла себя "Медиахолдинг "Новости" натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали», — написал глава Минкульта.

По словам Ткаченко, учредителями новой компании числятся сто человек, которые «скинулись на создание ООО по одной гривне».

Министр считает, что руководство телеканалов ищет законные способы «снова запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство».

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении санкций против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK для борьбы с «чужеродной пропагандой». Ограничения введены на пять лет. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Кроме того, под санкции попал их владелец, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак.

Позже Зеленский утвердил санкции по делу о финансировании терроризма против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены телеведущей Оксаны Марченко, а также ряда физлиц и предприятий.

