В Госдуме захотели запретить Маниже выступать под флагом России

Как считает депутат, артистка не должна петь под российским флагом. Драпеко призвала «снять государственные символы». «Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии», — отметила зампред.

Парламентарий считает артистку «не лучшей исполнительницей от России».

Букмекеры представили прогнозы относительно «Евровидения - 2021». По их расчётам, первое место займет представительница Мальты Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. Второе и третье место достанутся певцу Джону Мухарремаю из Швейцарии и певице и актрисе Барбаре Прави от Франции. Маниже пророчат лишь 13-ю строчку песенного конкурса.

