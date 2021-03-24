В Госдуме захотели запретить Маниже выступать под флагом России

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко раскритиковала российскую исполнительницу Манижу, которая представит Россию на «Евровидении-2021», сообщает Sobesednik.ru.

Animal ДжаZ: Руки прочь от Манижи!

Как считает депутат, артистка не должна петь под российским флагом. Драпеко призвала «снять государственные символы». «Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии», — отметила зампред.

Парламентарий считает артистку «не лучшей исполнительницей от России».

Букмекеры представили прогнозы относительно «Евровидения - 2021». По их расчётам, первое место займет представительница Мальты Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. Второе и третье место достанутся певцу Джону Мухарремаю из Швейцарии и певице и актрисе Барбаре Прави от Франции. Маниже пророчат лишь 13-ю строчку песенного конкурса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаДепутатЕвровидение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры