В Госдуме захотели запретить Маниже выступать под флагом России
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко раскритиковала российскую исполнительницу Манижу, которая представит Россию на «Евровидении-2021», сообщает Sobesednik.ru.
Как считает депутат, артистка не должна петь под российским флагом. Драпеко призвала «снять государственные символы». «Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии», — отметила зампред.
Парламентарий считает артистку «не лучшей исполнительницей от России».
Букмекеры представили прогнозы относительно «Евровидения - 2021». По их расчётам, первое место займет представительница Мальты Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. Второе и третье место достанутся певцу Джону Мухарремаю из Швейцарии и певице и актрисе Барбаре Прави от Франции. Маниже пророчат лишь 13-ю строчку песенного конкурса.
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