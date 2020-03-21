В Госдуме инициируют новую индексацию пенсий и зарплат

Дополнительную индексацию пенсий и зарплат в России предложил провести руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает «Российская газета».

Миронов считает, что таким образом в стране можно поддержать платёжеспособный спрос населения в период пандемии COVID-19 и на фоне обвала цен на нефть.

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«Чем скорее мы начнём эту работу, тем лучше», — цитирует парламентария RT.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отмечал в эфире НСН, что для работающих и неработающих пенсионеров предусмотрены разные способы начисления пенсий.

«У неработающих – это индексация, у работающих – постоянное изменение величины начисленных трудовых вкладов в свою пенсию за счет пересчета с 1 августа каждого года», - уточнил сенатор.

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ФОТО: Сергей Миронов // НСН
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