В Госдуме высказались о выборе английского языком для переговоров Пашиняна и Зеленского

Переговоры Владимира Зеленского и Никола Пашиняна на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) прошли на английском языке. Депутат Госдумы Алексей Чепа расценил это как «камень в огород России», сообщает «Лента.ру».

Первый замглавы комитета по международным делам подчеркнул, что Москве следует учесть подобный демарш. По его мнению, выбор английского вместо русского — сознательный жест, направленный против российской стороны.