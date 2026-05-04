В Госдуме высказались о выборе английского языком для переговоров Пашиняна и Зеленского
Переговоры Владимира Зеленского и Никола Пашиняна на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) прошли на английском языке. Депутат Госдумы Алексей Чепа расценил это как «камень в огород России», сообщает «Лента.ру».
Первый замглавы комитета по международным делам подчеркнул, что Москве следует учесть подобный демарш. По его мнению, выбор английского вместо русского — сознательный жест, направленный против российской стороны.
Чепа напомнил, что ранее Владимир Путин в беседе с Пашиняном указал: Еревану не удастся усидеть на двух стульях. Контекст встречи в формате ЕПС, по словам депутата, лишь подтверждает эту тенденцию.
Журналисты ранее обратили внимание на языковой аспект диалога между лидерами Украины и Армении. Переговоры прошли без использования русского языка, хотя обе страны исторически входят в постсоветское пространство.
«Это Россия должна обязательно учесть», — заключил Чепа.
Ранее сообщалось, что в рамках саммита ЕПС в Ереване пройдёт отдельная сессия, посвящённая Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
