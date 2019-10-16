В Совфеде уверены, что США не откажутся от влияния на НАТО

«В этом сюжете есть две непересекающиеся линии. Первая – это борьба за пост президента США, когда соперники, естественно, приписывают друг другу самые ужасные намерения и прегрешения. Думаю, в этом смысле заявление Байдена вряд ли несет в себе какую-то другую содержательную нагрузку. Вторая линия – это, собственно, судьба НАТО и роль в этой организации Соединенных Штатов Америки. Я абсолютно убежден в том, что США ни при каких обстоятельствах не откажутся от НАТО. Будут дискуссии на тему, кто и сколько должен платить за организацию. Но в том, что этот инструмент является для США важнейшим в геополитических интересах, что это механизм удержания стран Западной Европы, параллельно входящих в тот же Европейский Союз в зоне американского влияния, у меня нет никаких сомнений. Нравится это кому-то или нет, я здесь серьезных потрясений не прогнозирую», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Байден, который считается главным соперником Трампа в предстоящей предвыборной гонке, назвал хозяина Белого дома «сумасшедшим президентом», который ничего не понимает в международных отношениях.

В сентябре Палата представителей Конгресса США инициировала импичмент против Трампа, обвинив его в оказании давления на Владимира Зеленского, от которого он якобы требовал начать расследование деятельности Байдена и его сына на территории Украины.

