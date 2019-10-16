Байден напророчил распад НАТО в случае переизбрания Трампа

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году может обернуться развалом НАТО. Об этом заявил бывший вице-президент США Джо Байден, сообщает RT.

«Я обещаю вам, не будет никакого НАТО. У нас будут настоящие проблемы», - заявил Байден во время дебатов кандидатов от Демократической партии, передает Life.ru.