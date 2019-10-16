Байден напророчил распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году может обернуться развалом НАТО. Об этом заявил бывший вице-президент США Джо Байден, сообщает RT.
«Я обещаю вам, не будет никакого НАТО. У нас будут настоящие проблемы», - заявил Байден во время дебатов кандидатов от Демократической партии, передает Life.ru.
Ранее Байден, который считается главным соперником Трампа в предстоящей предвыборной гонке, назвал хозяина Белого дома «сумасшедшим президентом», который ничего не понимает в международных отношениях, сообщает РИА ФАН.
В сентябре Палата представителей Конгресса США инициировала импичмент против Трампа, обвинив его в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского, от которого он якобы требовал начать расследование деятельности Байдена и его сына в незалежной.
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