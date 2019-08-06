Косачев обвинил НАТО в разделе мира - на своих и чужих
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН заявил, что Североатлантический альянс своей политикой наносит удар по всем государствам, не входящим в НАТО.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время визита в Новую Зеландию выступил с речью, в которой перечислил стоящие перед странами НАТО и их союзниками главные угрозы. По его мнению, основными вызовами для безопасности альянса являются терроризм, киберпреступность и соперничество сверхдержав. Говоря о последнем, генсек больше всего внимания уделил России. Она, по его словам, «ставит под угрозу установленный правилами порядок», наращивая свою военную мощь. Действия Москвы являются показателем активизации борьбы за глобальное превосходство, заявил Столтенберг.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе НСН отметил, что НАТО таким превышением собственных полномочий не только навязывает миру свои правила, но и ставит под угрозу международную безопасность.
«Вне всякого сомнения, НАТО – это альянс, который некоим образом не изменился с времен Холодной войны и который продолжает воспроизводить логику межблокового противостояния. Только в данном случае один из этих блоков остается Североатлантический альянс, а вторым оказывается весь остальной мир. Это главная проблема для современной безопасности. Своим сохранением, своим существованием, своим развитием блок НАТО продолжает делить пространство безопасности на привилегированное для собственных членов и на выстраиваемое по остаточному принципу для всех остальных. НАТО пытается доминировать в мире, вмешиваясь во все международные процессы и навязывая миру собственные интересы и собственную логику того, как мир должен быть выстроен. И все, что развивается по иной логике и реализуется в соответствии с интересами стран, не входящих в блок НАТО, но имеющих точно такое же право на реализацию собственных интересов, интерпретируется, как угроза. Это серьезная проблема. Выход НАТО за границы собственной компетенции и есть главная угроза международному миру и безопасности, как бы ни пытались представить иначе идеологи НАТО, включая его генерального секретаря», - заключил собеседник НСН.
Ранее в НАТО в очередной раз призвали Россию вывести свои войска с Крымского полуострова. Как заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич, НАТО не признает российскую принадлежность Крыма. Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков предположил в интервью НСН, что заявление Сергея Шойгу должно было отрезвить западных военачальников.
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