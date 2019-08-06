Косачев обвинил НАТО в разделе мира - на своих и чужих

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе НСН отметил, что НАТО таким превышением собственных полномочий не только навязывает миру свои правила, но и ставит под угрозу международную безопасность.

«Вне всякого сомнения, НАТО – это альянс, который некоим образом не изменился с времен Холодной войны и который продолжает воспроизводить логику межблокового противостояния. Только в данном случае один из этих блоков остается Североатлантический альянс, а вторым оказывается весь остальной мир. Это главная проблема для современной безопасности. Своим сохранением, своим существованием, своим развитием блок НАТО продолжает делить пространство безопасности на привилегированное для собственных членов и на выстраиваемое по остаточному принципу для всех остальных. НАТО пытается доминировать в мире, вмешиваясь во все международные процессы и навязывая миру собственные интересы и собственную логику того, как мир должен быть выстроен. И все, что развивается по иной логике и реализуется в соответствии с интересами стран, не входящих в блок НАТО, но имеющих точно такое же право на реализацию собственных интересов, интерпретируется, как угроза. Это серьезная проблема. Выход НАТО за границы собственной компетенции и есть главная угроза международному миру и безопасности, как бы ни пытались представить иначе идеологи НАТО, включая его генерального секретаря», - заключил собеседник НСН.

Ранее в НАТО в очередной раз призвали Россию вывести свои войска с Крымского полуострова. Как заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич, НАТО не признает российскую принадлежность Крыма. Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков предположил в интервью НСН, что заявление Сергея Шойгу должно было отрезвить западных военачальников.

