Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
Политика США относительно продажи оружия Украине не изменилась. Как пишет RT, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
В ходе общения с журналистами в Маниле он напомнил, что оружие для Украины Вашингтон продаёт европейцам посредством программы PURL.
«Это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие», - подчеркнул глава Госдепа.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с Рубио указал на недопустимость дальнейшей накачки Киева вооружениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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