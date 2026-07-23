Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась

Политика США относительно продажи оружия Украине не изменилась. Как пишет RT, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Рубио заявил о провале переговоров Россия-США в Анкоридже

В ходе общения с журналистами в Маниле он напомнил, что оружие для Украины Вашингтон продаёт европейцам посредством программы PURL.

«Это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие», - подчеркнул глава Госдепа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с Рубио указал на недопустимость дальнейшей накачки Киева вооружениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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