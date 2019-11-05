«Горе от ума»: В Думе объяснили, почему не прав Киселев

Протестные настроения в российском обществе обусловлены большим количеством выпускников гуманитарных вузов. Такое мнение выразил телеведущий Дмитрий Киселев. По его словам, система высшего образования в стране представляет собой «конвейер, создающий недовольных». Прежде всего, это касается студентов-гуманитариев, протестные настроения которых связаны с низким качеством образования при «сверхожиданиях и сверхамбициях», которые затем оборачиваются разочарованием, обидой и недовольством властью.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в интервью НСН рассказал, насколько Киселев неоригинален в своих умозаключениях.

«Если вы помните, Фамусов в "Горе от ума" говорит следующее: "Ученье – вот беда! Ученость – вот причина! Безумных развелось идей, и дел, и мнений!" Поэтому "уважаемый" Дмитрий Киселев ничего нового не придумал, он просто повторяет Фамусова», - отметил парламентарий.

Он выразил убежденность, что в современной России не избыток, а недостаток гуманитарного образования.