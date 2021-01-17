В Госдуме Шредеру указали на истинные причины присоединения Крыма к России
Настоящая причина присоединения Крыма к России — это желание и волеизъявление граждан полуострова. Депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик подчеркнул, что расширение НАТО не сыграло решающей роли для желания крымчан вернуться домой. Так он ответил на соответствующее высказывание бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и упрекнул его в поверхностном знании ситуации на полуострове с 1992 по 2014 годы.
«Без сомнений, расширение НАТО было раздражителем, но мы, жители полуострова, в принципе не воспринимали навязываемые нам украинские ценности и открыто выступали в поддержку России и её политики. Что тут говорить, если почти на всех машинах была наклейка с Андреевским флагом и надпись «Севастополь — Россия»», — цитирует Белика РИА Новости.
По словам парламентария, в Крыму «в штыки встречали сближение Украины с НАТО». Он напомнил, что крымчане — «часть российской нации», и жители полуострова «никогда об этом не забывали и детей своих этому учили».
Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер высказал мнение, что расширение НАТО на восток стало причиной выхода Крыма из состава Украины. Немецкий политик также заявил о нарушении международного права при присоединении полуострова к России.
Напомним, депутат Госдумы от Керченского избирательного округа Константин Бахарев в интервью НСН предложил игнорировать высказывания депутатов Верховной рады Украины по поводу Крыма, потому что считает подобные выступления способом повышения политического рейтинга.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+23 586 / сут.
Умерли
65 566+481 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 440 / сут.
- Вакцину от COVID-19 Центра им. Чумакова появится в гражданском обороте в марте
- В РПФИ опровергли данные об отказе Бразилии в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V»
- Российские водители начнут ездить без прав
- В России за сутки зарегистрировали 23 586 новых случаев коронавируса
- В Госдуме Шредеру указали на истинные причины присоединения Крыма к России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru