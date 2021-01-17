В Госдуме Шредеру указали на истинные причины присоединения Крыма к России

«Без сомнений, расширение НАТО было раздражителем, но мы, жители полуострова, в принципе не воспринимали навязываемые нам украинские ценности и открыто выступали в поддержку России и её политики. Что тут говорить, если почти на всех машинах была наклейка с Андреевским флагом и надпись «Севастополь — Россия»», — цитирует Белика РИА Новости.

По словам парламентария, в Крыму «в штыки встречали сближение Украины с НАТО». Он напомнил, что крымчане — «часть российской нации», и жители полуострова «никогда об этом не забывали и детей своих этому учили».

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер высказал мнение, что расширение НАТО на восток стало причиной выхода Крыма из состава Украины. Немецкий политик также заявил о нарушении международного права при присоединении полуострова к России.

Напомним, депутат Госдумы от Керченского избирательного округа Константин Бахарев в интервью НСН предложил игнорировать высказывания депутатов Верховной рады Украины по поводу Крыма, потому что считает подобные выступления способом повышения политического рейтинга.

