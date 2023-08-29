«Это означает уничтожение всех жителей Крыма, граждан России — русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев, евреев, армян, греков и других. Только за то, что они российские граждане», — заявил парламентарий. По его словам, остановить такие фашистские намерения можно только победой на фронтах.

Ивлев призвал начать применять в отношении украинских войск боеприпасы, которые еще не использовали в боях. Например — бомбы объемного взрыва, объемно-детонирующие бомбы, термобарические боеприпасы, боеприпасы повышенной убойности. Парламентарий отметил, что «украинский фашизм» и страны НАТО «понимают только силу».

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные страны согласовали удары Украины по Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

