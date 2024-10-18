В Госдуме считают, что Запад не согласится на требование Зеленского отправить солдат
США и западные страны не пойдут на предложение президента Украины Владимира Зеленского по рекрутированию своих солдат на украинский фронт, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, «вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима. Хвост может вилять собакой только пока это выгодно кукловодам», — написал парламентарий.
Слуцкий отметил, что Зеленский призывает к прямому участию стран Евросоюза и Североатлантического альянса в войне против России и «неизбежному превращению всей Европы в поле боя».
Ранее президент Украины призвал западные страны отправить военных для пополнения рядов украинских Вооруженных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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