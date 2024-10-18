США и западные страны не пойдут на предложение президента Украины Владимира Зеленского по рекрутированию своих солдат на украинский фронт, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, «вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима. Хвост может вилять собакой только пока это выгодно кукловодам», — написал парламентарий.

Слуцкий отметил, что Зеленский призывает к прямому участию стран Евросоюза и Североатлантического альянса в войне против России и «неизбежному превращению всей Европы в поле боя».

Ранее президент Украины призвал западные страны отправить военных для пополнения рядов украинских Вооруженных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

