В Госдуме РФ предложили ограничить въезд мигрантов на время СВО

По его словам, это требуется для того, что бы защитить внутреннюю безопасность. Как считает парламентарий, иностранцы, которые пересекают границу, являются угрозой, так как «становятся объектом интереса западных спецслужб для создания в России условий осуществления террористических актов, а также инструментами для дестабилизации обстановки».

Шеремет отметил, что с уважением относится к жителям других стран, которые едут в Россию с добрыми намерениями. Однако некоторых из них используют, чтобы навредить российскому народу.

Судить виновных в теракте в «Крокус Сити Холле» следует по законам военного времени, при этом вряд ли подготовкой теракта занимались сами гастарбайтеры. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, член Правительственной комиссии по миграционной политике Константин Затулин.

