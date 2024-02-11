В Госдуме РФ назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал чушью и беспомощностью реакцию немецкого канцлера Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, заявление сделано «под тяжестью бремени отведенной ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома».
На совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме Шольц назвал интервью Путина «абсурдным» и обвинил российского лидера во лжи «об истории этой войны».
Ранее канцер ФРГ заявил, что победа России на Украине станет концом государственности последних и ударом для либерального миропорядка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru