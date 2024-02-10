Маск призвал прекратить «мясорубку» на Украине

«Пора остановить эту мясорубку», — заявил Маск.



По мнению бизнесмена, конфликт на Украине надо было завершить еще год назад.

Таким образом Маск прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, которое он сделал 9 февраля по поводу поддержки Киева. Американский лидер в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которая состоялась во время встречи в Белом доме, назвал задержку Республиканской партией оказания помощи Украине «сродни преступной халатности», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

