Маск призвал прекратить «мясорубку» на Украине
Американский миллиардер Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине, который он назвал «мясорубкой». Об этом он написал на своей странице в X (бывш. Twitter) 10 февраля.
«Пора остановить эту мясорубку», — заявил Маск.
По мнению бизнесмена, конфликт на Украине надо было завершить еще год назад.
Таким образом Маск прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, которое он сделал 9 февраля по поводу поддержки Киева. Американский лидер в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которая состоялась во время встречи в Белом доме, назвал задержку Республиканской партией оказания помощи Украине «сродни преступной халатности», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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