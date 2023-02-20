В Госдуме рассказали о страхах Европы после Мюнхенской конференции

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал НСН, что многие страны сожалели об отсутствии России в этом году. 

Экономическая ситуация в Европе ухудшается на фоне увеличивающихся поставок Украине, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН. По его словам, текущая ситуация «сильно волнует» Европу, в разжигании крупномасштабного конфликта никто не заинтересован.

В Мюнхене завершилась 59-я ежегодная конференция по безопасности, которая в этом году была посвящена ситуации в Европе на фоне украинского конфликта. В этом году глава МИД России Сергей Лавров на конференцию приглашён не был. Чепа отметил, что многие страны выразили сожаление на фоне того, что Россия не принимала участие в конференции.

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«На Конференции многие говорили с сожалением, что не пригласили на эту конференцию Россию. Все прекрасно понимают, и альянс в первую очередь, что полномасштабная война никому не нужна, в том числе, и США, которые явились родоначальниками всего этого конфликта. Стоит вопрос продолжения этой войны на истощение России, что станет с Украиной – никого не волнует, но волнует то, что требуется все больше поставка оружия, что экономическая ситуация в Европе ухудшается, а санкции против России не привели к ожидаемому эффекту. Все это сильно волнует Европу, никто не заинтересован в разжигании крупномасштабного конфликта», - сказал он.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что из-за российско-украинского конфликта Запад вынужден тратить деньги на поддержку Украины вместе того, чтобы потратить их на борьбу с последствиями изменения климата.

В своей вступительной речи на конференции он назвал это «главным грехом, который совершил Владимир Путин».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаЕвропаБезопасностьМюнхенГосдума
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