Председатель Мюнхенской конференции назвал грех Путина
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что из-за российско-украинского конфликта Запад вынужден тратить деньги на поддержку Украины вместе того, чтобы потратить их на борьбу с последствиями изменения климата.
В своей вступительной речи на конференции, которая сегодня открылась в Мюнхене, он назвал это «главным грехом, который совершил (президент России - ред. НСН) Владимир Путин».
По словам Хойсгена, сейчас Запад должен находить миллиарды долларов для покупки оружия для Украины, «чтобы защитить демократию, главенство закона». Он отметил, что эти средства в другой ситуации можно было бы гораздо лучше потратить, например, на борьбу с эффектами глобального потепления.
Речь Хойсгена транслировалась на сайте форума. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-19 февраля. Официальных российских представителей на мероприятие не пригласили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru