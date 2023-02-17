Председатель Мюнхенской конференции назвал грех Путина

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что из-за российско-украинского конфликта Запад вынужден тратить деньги на поддержку Украины вместе того, чтобы потратить их на борьбу с последствиями изменения климата.

В своей вступительной речи на конференции, которая сегодня открылась в Мюнхене, он назвал это «главным грехом, который совершил (президент России - ред. НСН) Владимир Путин».

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По словам Хойсгена, сейчас Запад должен находить миллиарды долларов для покупки оружия для Украины, «чтобы защитить демократию, главенство закона». Он отметил, что эти средства в другой ситуации можно было бы гораздо лучше потратить, например, на борьбу с эффектами глобального потепления.

Речь Хойсгена транслировалась на сайте форума. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-19 февраля. Официальных российских представителей на мероприятие не пригласили.


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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:КонференцияМюнхен
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