Председатель Мюнхенской конференции назвал грех Путина

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что из-за российско-украинского конфликта Запад вынужден тратить деньги на поддержку Украины вместе того, чтобы потратить их на борьбу с последствиями изменения климата.

В своей вступительной речи на конференции, которая сегодня открылась в Мюнхене, он назвал это «главным грехом, который совершил (президент России - ред. НСН) Владимир Путин».