Песков: Украина делает все, чтобы затормозить процесс урегулирования

Украина делает всё, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования. Как сообщает RT, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку на пассажирский поезд Москва — Симферополь.

На севере Крыма приостановили движение пригородных поездов

Он указал, что Россия остаётся открытой к этому процессу, однако на фоне ударов ВСУ «сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом».

«Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию», - сказал представитель Кремля.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что беспилотник ВСУ атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва – Симферополь, погиб помощник машиниста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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