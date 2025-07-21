Очередь к Крымскому мосту превысила 1600 авто
Более 1600 автомобилей находятся в очереди к Крымскому мосту, передает Telegram-канал центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к сооружению.
По состоянию на 10:00 мск со стороны Тамани ожидают проезда 1270 машин. Время ожидания превышает три часа.
«В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Ожидание более часа», - отметили в информцентре.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все желающие не могут проехать в Крым через мост, и наблюдается увеличение потока туристов, прибывающих на полуостров через Херсонскую область, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru