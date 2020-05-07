В Госдуме раскритиковали решение Лукашенко провести парад 9 мая
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН предположил, что российских политиков на белорусском параде 9 мая не будет.
9 мая в Минске пройдет Парад Победы, несмотря на ситуацию по распространению коронавируса во всем мире. Такое решение принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что отмену мероприятия, которое является глубоко идеологическим для страны, люди назовут трусостью. Список приглашенных глав других государств не распространяется.
Тем временем, 5 мая телефонные переговоры со своим белорусским коллегой провел президент России Владимир Путин. В ходе разговора, как подтверждает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, была затронута тема парада в Минске. Лидеры сошлись на том, что придерживаются «разной тактики в борьбе с коронавирусом».
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, член ЛДПР Ярослав Нилов в интервью НСН отметил, что руководство его фракции рекомендовало не посещать мероприятие в Минске.
«Я, как представитель фракции ЛДПР, могу только подчеркнуть еще раз,что мы жестко критиковали власти Белоруссии за подобное принятое решение. Так как это решение явно сопряжено с созданием условий для распространения коронавируса, особенно для граждан, которые находятся в группе риска: это ветераны, участники войны. Мы знаем, что в России долго не принималось решение по аналогичному вопросу, но было принято. Причем перед тем, как оно было принято президентом, было обращение ветеранских организаций с подобной просьбой. Я полагаю, что наши граждане с понимаем отнеслись к этому переносу, осознавая возможные последствия. Ни в коем случае никого подвергать риску нельзя. К сожалению, в нынешних условиях такое решение было необходимым, хотя наша долго готовилась к этому мероприятию, было многое запланировано и до, и после, и сам парад должен был быть очень зрелищным. Все планы сбил коронавирус, парад будет, но будет чуть позже. Полагаю, что с учетом принятых решений в нашей стране, какие-либо делегации в Белоруссию не предполагаются. По крайней мере, руководством нашей фракции даны рекомендации, что нельзя принимать участие в мероприятиях в Белоруссии. Лучше сейчас сделать паузу, но сохранить жизни», – говорит он.
Ранее замдиректор Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН объяснил, что президент Белоруссии не вводит жесткий карантин в стране из-за экономических соображений.
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