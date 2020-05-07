В Госдуме раскритиковали решение Лукашенко провести парад 9 мая

9 мая в Минске пройдет Парад Победы, несмотря на ситуацию по распространению коронавируса во всем мире. Такое решение принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что отмену мероприятия, которое является глубоко идеологическим для страны, люди назовут трусостью. Список приглашенных глав других государств не распространяется.

Тем временем, 5 мая телефонные переговоры со своим белорусским коллегой провел президент России Владимир Путин. В ходе разговора, как подтверждает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, была затронута тема парада в Минске. Лидеры сошлись на том, что придерживаются «разной тактики в борьбе с коронавирусом».

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, член ЛДПР Ярослав Нилов в интервью НСН отметил, что руководство его фракции рекомендовало не посещать мероприятие в Минске.