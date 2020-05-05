В Совфеде назвали туманной идею Лукашенко пригласить глав других государства на Парад 9 мая

«Любые инициативы по поводу Дня Победы я могу только приветствовать, приветствовать искреннюю приверженность руководства Белоруссии, народа Белоруссии к празднику и его смыслу. Конечно, с учетом ситуации с коронавирусной инфекцией, накладываются определенные проблемы, и это уже совершенно другая тема. Поэтому, что касается результативности этой инициативы, с моей точки зрения, здесь перспектива весьма и весьма туманная, скажем мягко. Но каждая страна своим образом выстраивает соответствующую политику, своим способом защищает собственное население. С точки зрения практической реализации этой инициативы, я больших перспектив не вижу, хотя, повторю еще раз, сама позиция и отношение Белоруссии ко Дню Победы меня не смущают», — говорит он.

Ранее российский лидер Владимир Путин перенес Парад в честь Дня Победы в Москве на неопределенный срок. Новая дата торжества будет зависеть от ситуации с COVID-19 в стране. Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН назвал альтернативные даты для празднования юбилея Победы.

