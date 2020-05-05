В Совфеде назвали туманной идею Лукашенко пригласить глав других государства на Парад 9 мая
Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев в эфире НСН похвалил белорусского лидера за приверженность ко Дню Победы, но усомнился в реализации инициативы в условиях пандемии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств на Парад Победы 9 мая в Минск. Об этом пишет Интерфакс. Отмечается, что белорусский президент призвал приехать на торжество «хотя бы глав государств бывшего Союза», но конкретные имена не называются.
Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев в эфире НСН назвал подобный шаг искренней приверженностью руководства Белоруссии к празднику, но признал, что в условиях пандемии инициатива имеет туманную перспективу.
«Любые инициативы по поводу Дня Победы я могу только приветствовать, приветствовать искреннюю приверженность руководства Белоруссии, народа Белоруссии к празднику и его смыслу. Конечно, с учетом ситуации с коронавирусной инфекцией, накладываются определенные проблемы, и это уже совершенно другая тема. Поэтому, что касается результативности этой инициативы, с моей точки зрения, здесь перспектива весьма и весьма туманная, скажем мягко. Но каждая страна своим образом выстраивает соответствующую политику, своим способом защищает собственное население. С точки зрения практической реализации этой инициативы, я больших перспектив не вижу, хотя, повторю еще раз, сама позиция и отношение Белоруссии ко Дню Победы меня не смущают», — говорит он.
Ранее российский лидер Владимир Путин перенес Парад в честь Дня Победы в Москве на неопределенный срок. Новая дата торжества будет зависеть от ситуации с COVID-19 в стране. Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН назвал альтернативные даты для празднования юбилея Победы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
- Онищенко скептически отнесся к открытию антитела против коронавируса
- В Минздраве назвали главное условие победы над COVID-19
- СМИ: Вылетевший из Москвы самолёт подал сигнал тревоги
- В Совфеде назвали туманной идею Лукашенко пригласить глав других государства на Парад 9 мая
- Лукашенко захотел показать минский парад Победы на российском телевидении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru