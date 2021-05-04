В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о войне в Европе из-за Крыма
Запад ответственен за обострение конфликта в Донбассе и повлекшие за собой воссоединение Крыма с Россией события. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Туров в беседе с РИА Новости, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о войне в Европе из-за Крыма.
Ранее Зеленский в ходе дискуссии с главами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии поблагодарил партнеров за поддержку независимости и территориальной целостности Украины. По словам украинского лидера, она очень важна, «когда аннексирована часть украинской территории — наш полуостров Крым, и когда у нас идет война на востоке».
По словам Турова, украинскому лидеру стоит «призвать к ответственности в первую очередь деятелей в том числе этих стран, с которыми он сегодня беседует». Парламентарий считает, что Европа поддержала государственный переворот на Украине в 2014 году, итогом которого стали протесты на востоке страны и создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Кроме того, Туров подчеркнул, что западные страны в действительности не заинтересованы в усилении Украины как государства и воспринимают ее как инструмент для сдерживания РФ.
Ранее сенатор РФ от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что Зеленский готовится оправдываться войной за плачевные результаты 30-летней независимости страны, которую будут отмечать в августе 2021 года. По мнению Цекова, украинский лидер «не хочет признавать свои ошибки и других правителей Украины».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о войне в Европе из-за Крыма
- «Непростой период»: дочь Билла Гейтса прокомментировала развод родителей
- Глава Минздрава РФ предложил добровольно вакцинировать от COVID-19 пациентов стационаров
- Онищенко уличил министров туризма G20 в безграмотности из-за ковид-паспортов
- В Чехии ответили на сообщения о желании обменять сведения о Врбетице на «Спутник V»
- СМИ: Страны G20 поддержат введение COVID-паспортов
- Мурашко: Ситуация с COVID-19 в РФ остается напряженной
- СМИ сообщили подробности скандала с украинскими туристами в Турции
- Делягин: Государство в России сознательно выталкивает людей в нищету
- Ректор ВШЭ предупредил об опасности обеднения среднего класса в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru