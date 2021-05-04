В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о войне в Европе из-за Крыма

Ранее Зеленский в ходе дискуссии с главами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии поблагодарил партнеров за поддержку независимости и территориальной целостности Украины. По словам украинского лидера, она очень важна, «когда аннексирована часть украинской территории — наш полуостров Крым, и когда у нас идет война на востоке».

По словам Турова, украинскому лидеру стоит «призвать к ответственности в первую очередь деятелей в том числе этих стран, с которыми он сегодня беседует». Парламентарий считает, что Европа поддержала государственный переворот на Украине в 2014 году, итогом которого стали протесты на востоке страны и создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, Туров подчеркнул, что западные страны в действительности не заинтересованы в усилении Украины как государства и воспринимают ее как инструмент для сдерживания РФ.

Ранее сенатор РФ от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что Зеленский готовится оправдываться войной за плачевные результаты 30-летней независимости страны, которую будут отмечать в августе 2021 года. По мнению Цекова, украинский лидер «не хочет признавать свои ошибки и других правителей Украины».

