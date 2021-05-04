Зеленский заявил, что в Европе идёт война из-за Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен продемонстрировать «реальную поддержку евроинтеграционных стремлений Украины», которая продолжает бороться за свою независимость, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе дискуссии с главами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии украинский лидер поблагодарил партнёров за поддержку независимости и территориальной целостности Украины, отметив, что она очень важна в данный момент.

«Это очень важно... когда аннексирована часть украинской территории - наш полуостров Крым, и когда у нас идёт война на востоке. И это также война в Европе, поэтому очень важно, чтобы мы были вместе», - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что минский формат переговоров следует реформировать или отменить, передаёт RT. Он призвал к расширению нормандской группы и включению в неё США, Великобритании и Канады. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле назвал предложения украинского лидера «тревожным сигналом», сообщает «Свободная пресса».

