В Госдуме прокомментировали резолюцию Европарламента по России

Принятая Европарламентом резолюция содержит недопустимые требования, которые являются вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявил председатель Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

По его словам, Россия открыта к диалогу, но категорически не согласна с призывами европейских стран отменить внутренние законы и изменить Конституцию страны.