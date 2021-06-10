Европарламент призвал исключить Белоруссию из SWIFT

Европарламент большинством голосов принял резолюцию по Белоруссии с призывами к новым санкциям, в том числе к временному отключению Минска от системы SWIFT. Об этом сообщается на сайте ЕП.

Отмечается, что необходимо также расследовать «роль РФ» в ситуации с посадкой самолета Ryanair.

Депутаты ЕП намерены «изучить роль России» в инциденте с посадкой Ryanair в Минске

Резолюция призывает Совет ЕС как можно скорее расширить список физических лиц и организаций, на которые будут распространяться санкции ЕС.

Ранее Европейский парламент в ходе итогового голосования утвердил введение коронавирусных сертификатов на территории Евросоюза. Об этом сообщает издание Bloomberg Quint.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:БелоруссияСанкцииЕвропарламент
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