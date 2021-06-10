Европарламент призвал исключить Белоруссию из SWIFT
Европарламент большинством голосов принял резолюцию по Белоруссии с призывами к новым санкциям, в том числе к временному отключению Минска от системы SWIFT. Об этом сообщается на сайте ЕП.
Отмечается, что необходимо также расследовать «роль РФ» в ситуации с посадкой самолета Ryanair.
Резолюция призывает Совет ЕС как можно скорее расширить список физических лиц и организаций, на которые будут распространяться санкции ЕС.
Ранее Европейский парламент в ходе итогового голосования утвердил введение коронавирусных сертификатов на территории Евросоюза. Об этом сообщает издание Bloomberg Quint.
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