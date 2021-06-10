Европарламент призвал исключить Белоруссию из SWIFT

Европарламент большинством голосов принял резолюцию по Белоруссии с призывами к новым санкциям, в том числе к временному отключению Минска от системы SWIFT. Об этом сообщается на сайте ЕП.

Отмечается, что необходимо также расследовать «роль РФ» в ситуации с посадкой самолета Ryanair.