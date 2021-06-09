Депутаты ЕП намерены «изучить роль России» в инциденте с посадкой Ryanair в Минске

Депутаты Европейского парламента намерены изучить российскую роль в инциденте с экстренной посадкой самолета Rayanair в Белоруссии и ввести санкции против причастных. Об этом сообщает РИА Новости.

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Европарламент будет проводить голосование по проекту резолюции по Белоруссии в четверг 10 июня. При этом, как отмечает агентство, решение ЕП не является обязательным к исполнению для стран-участниц ЕС.

В тексте документа указано, что гражданин России "прямо или косвенно замешанный в этой операции", будет наказан в соответствии с глобальным режимом санкций "за нарушение прав человека".

Инцидент с экстренной посадкой самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, на Западе признали актом воздушного пиратства и объявили Белоруссии воздушную блокаду. На борту находился оппозиционер Роман Протасевич, его задержали.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Санкции ЕССанкцииЕвропарламентЕвросоюзБелоруссия
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