В Госдуме прокомментировали поднятый в США вопрос о возвращении Аляски России

По его словам, трудно представить одну из регулярных пресс-конференций главы МИД РФ Сергея Лаврова, на которой журналисты задавали бы вопрос: планирует ли Россия отдать Сахалин Японии. Как считает парламентарий, никто не рассуждает на эти темы, поскольку принадлежность территорий очевидна.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление представителя Госдепа США о том, что РФ не получит назад Аляску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

