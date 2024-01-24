В Госдуме прокомментировали поднятый в США вопрос о возвращении Аляски России

Вопрос американского журналиста о возможности возвращения Аляски России является признаком неуверенности в судьбе и в территориальной целостности Соединенных Штатов, сообщил Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

СМИ: в США против возвращения Аляски России

По его словам, трудно представить одну из регулярных пресс-конференций главы МИД РФ Сергея Лаврова, на которой журналисты задавали бы вопрос: планирует ли Россия отдать Сахалин Японии. Как считает парламентарий, никто не рассуждает на эти темы, поскольку принадлежность территорий очевидна.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление представителя Госдепа США о том, что РФ не получит назад Аляску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:АляскаСШАГосдума

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