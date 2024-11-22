Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет диктатуры

На встрече со студентами вузов гуманитарного профиля он указал, что диктатору необходимы «рычаги диктатуры», а у него их нет.

«Какие у меня рычаги? Это америкосы придумали: диктатор, диктатор! Как я могу Америкой диктовать. Сегодня Трамп и Байден не могут диктовать», - отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии, так как в республике президентство вовсе не церемониальная должность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».