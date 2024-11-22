Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет диктатуры

Вождизма в Белоруссии быть не должно, а диктатуры «нет и быть не может». Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что для его выдвижения на выборах собрано достаточно подписей

На встрече со студентами вузов гуманитарного профиля он указал, что диктатору необходимы «рычаги диктатуры», а у него их нет.

«Какие у меня рычаги? Это америкосы придумали: диктатор, диктатор! Как я могу Америкой диктовать. Сегодня Трамп и Байден не могут диктовать», - отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии, так как в республике президентство вовсе не церемониальная должность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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