Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет диктатуры
Вождизма в Белоруссии быть не должно, а диктатуры «нет и быть не может». Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
На встрече со студентами вузов гуманитарного профиля он указал, что диктатору необходимы «рычаги диктатуры», а у него их нет.
«Какие у меня рычаги? Это америкосы придумали: диктатор, диктатор! Как я могу Америкой диктовать. Сегодня Трамп и Байден не могут диктовать», - отметил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии, так как в республике президентство вовсе не церемониальная должность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru