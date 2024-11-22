Казанский федеральный университет откроет филиал в ОАЭ
22 ноября 202412:54
Казанский федеральный университет (КФУ) откроет новый филиал в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщили на расширенном заседании ученого совета вуза.
«21 ноября... компания Modern Group выдала положительное заключение на создание филиала КФУ», — отметили в университете.
Ранее филиалы КФУ открылись в Узбекистане и Египте.
Между тем в Словении ликвидировали единственный филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Европе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru