В Госдуме прокомментировали отказ Дании от расследования по «Северным потокам»
Дания отказалась от расследования диверсий на газопроводах «Северные потоки», потому что была не заинтересована в правдивых результатах, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Чепу.
По его словам, нет установки на проведение честного расследования, к которому Россию не допускают. По словам депутата, отказ Дании объясняется ее нежеланием в ущерб своим интересам расследовать теракт.
Парламентарий указал, что при наличии соответствующей политической воли возможно и восстановление работы газопроводов.
Ранее стало известно, что полиция Дании остановила расследование диверсии на «Северных потоках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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