Датские правоохранители указали на недостаток оснований для продолжения расследования. В то же время полиция пришла к выводу, что на трубопроводах была осуществлена умышленная диверсия.

Ранее прокуратура Швеции объявила о прекращении расследования по делу о взрывах на «Северных потоках», так как оно не распространяется на шведскую юрисдикцию. Как отметил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков, шведская сторона своим решением пытается скрыть истинных заказчиков теракта на газопроводах, пишет RT.

