Более 800 добровольцев из Курской области участвуют в специальной военной операции на территории Украины. Такие данные привел глава региона Роман Старовойт.

По его словам, все добровольцы проходят обучение в спеццентрах и обеспечиваются экипировкой, средствами связи и другим.

Ранее Кадыров в четверг, 15 сентября призвал каждый субъект федерации сформировать бригады по одной тысячи добровольцев. По мнению главы Чечни, для этого не надо дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев.

