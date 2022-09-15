Более 800 добровольцев из Курской области участвуют в СВО на Украине
Более 800 добровольцев из Курской области участвуют в специальной военной операции на территории Украины. Такие данные привел глава региона Роман Старовойт.
По его словам, все добровольцы проходят обучение в спеццентрах и обеспечиваются экипировкой, средствами связи и другим.
Ранее Кадыров в четверг, 15 сентября призвал каждый субъект федерации сформировать бригады по одной тысячи добровольцев. По мнению главы Чечни, для этого не надо дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев.
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