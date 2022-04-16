В Госдуме проанализируют ситуацию с фейковым сайтом «Единой России»
Депутаты комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приняли решение изучить, кто может стоять за созданием фейкового сайта фракции партии «Единая Россия». Заявление об этом сделал глава комиссии Василий Пискарев 16 апреля.
«Уже направлено обращение в Роскомнадзор с просьбой оперативно заблокировать ресурс, распространяющий ложные заявления от имени нашей фракции. Но необходимо разобраться, кто стоит за созданием данного сайта. Комиссией будут направлены соответствующие обращения в уполномоченные органы», - цитирует Telegram-канал думской комиссии слова Пискарева.
По его словам, «против России развязана беспрецедентная информационная война», и случай появления фейкового аккаунта парламентской фракции не первый и не последний.
«К такому надо быть готовыми, деятельность подобных сайтов будет и дальше оперативно блокироваться. Законодательство это позволяет. При этом те, кто занимается распространением заведомо ложной информации, должны понести наказание», - заявил политик.
После обращения фракции «Единая Россия» в Госдуме в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт, на котором была размещена фейковая и недостоверная общественно значимая информация, надзорное ведомство ограничило доступ к ресурсу.
Ранее председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что инициатива главреда телеканала Russia Today Маргариты Симоньян о введении в России жесткой цензуры является чрезмерной.
«Вводить цензуру – это чрезмерно. Я думаю, что это чрезмерные высказывания и меры», - сказал Гусев.
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