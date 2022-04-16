В Госдуме проанализируют ситуацию с фейковым сайтом «Единой России»

«Уже направлено обращение в Роскомнадзор с просьбой оперативно заблокировать ресурс, распространяющий ложные заявления от имени нашей фракции. Но необходимо разобраться, кто стоит за созданием данного сайта. Комиссией будут направлены соответствующие обращения в уполномоченные органы», - цитирует Telegram-канал думской комиссии слова Пискарева.

По его словам, «против России развязана беспрецедентная информационная война», и случай появления фейкового аккаунта парламентской фракции не первый и не последний.

«К такому надо быть готовыми, деятельность подобных сайтов будет и дальше оперативно блокироваться. Законодательство это позволяет. При этом те, кто занимается распространением заведомо ложной информации, должны понести наказание», - заявил политик.

После обращения фракции «Единая Россия» в Госдуме в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт, на котором была размещена фейковая и недостоверная общественно значимая информация, надзорное ведомство ограничило доступ к ресурсу.

Ранее председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что инициатива главреда телеканала Russia Today Маргариты Симоньян о введении в России жесткой цензуры является чрезмерной.

«Вводить цензуру – это чрезмерно. Я думаю, что это чрезмерные высказывания и меры», - сказал Гусев.

