Посольство РФ назвало фейками данные о забитости больниц Гомеля российскими военными
Посольство РФ в Белоруссии не подтвердило информацию о якобы перегруженности больниц Гомеля ранеными российскими военными.
По данным дипмиссии, информация о якобы «перегруженности» белорусских больниц российскими солдатами, пострадавшими в ходе военной операции на Украине, не соответтствует действительности. Об этом говорится в сообщении посольства РФ, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Дипломаты отметили, что фейки в последнее время стали появляться в интернете и в анонимных Telegram-каналах.
В посольстве добавили, что поддерживают контакты с руководством медучреждений в приграничных с Украиной регионах Белоруссии. Информации о раненых не поступало. Дипломаты считают, что распространяемые сведения - это «провокация со стороны наших недоброжелателей».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- Россия возобновит железнодорожное сообщение с Монголией
- Тишковец: Отбуксировать крейсер «Москва» помешал сильный шторм
- Нарышкин пообещал россиянам, «отвернувшимся от Родины», судьбу «изменника-Мазепы»
- В США допустили, что в российско-украинское мирное соглашение могут включить вопрос санкций
- Посольство РФ назвало фейками данные о забитости больниц Гомеля российскими военными
- МИД КНР: Китай и Россия не прекращают сотрудничество в области науки
- В Минобороны рассказали о ракетном ударе по военному объекту в Киеве
- Российские ПВО сбили украинский вертолет, обстрелявший поселок в Брянской области
- Приложение «Альфа-Банка» удалили из App Store
- СМИ сообщили о взрывах и отключении света в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru