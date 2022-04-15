Посольство РФ назвало фейками данные о забитости больниц Гомеля российскими военными

Посольство РФ в Белоруссии не подтвердило информацию о якобы перегруженности больниц Гомеля ранеными российскими военными.

По данным дипмиссии, информация о якобы «перегруженности» белорусских больниц российскими солдатами, пострадавшими в ходе военной операции на Украине, не соответтствует действительности. Об этом говорится в сообщении посольства РФ, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Дипломаты отметили, что фейки в последнее время стали появляться в интернете и в анонимных Telegram-каналах.

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В посольстве добавили, что поддерживают контакты с руководством медучреждений в приграничных с Украиной регионах Белоруссии. Информации о раненых не поступало. Дипломаты считают, что распространяемые сведения - это «провокация со стороны наших недоброжелателей».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БольницыПострадавшиеБелоруссия
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