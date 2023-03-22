В Госдуме призвали выслать британских дипломатов
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил выслать из России британских дипломатов. Такое заявление он сделал на фоне сообщений о возможной передаче Британией Украине боеприпасов с обедненным ураном, передает РИА Новости.
«Их намерения являются прямым нарушением международно-правовых норм и принципов», - сказал он.
Министр иностранных дел Великобритании накануне Джеймс Клеверли заявил, что Россия является единственной страной в мире, говорящей о ядерных проблемах. По его словам, передача Украине боеприпасов с обеднённым ураном не является ядерной эскалацией и не угрожает России.
Ранее президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в случае использования боеприпасов с обеднённым ураном ответ России будет «страшным для всей планеты уроком».
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