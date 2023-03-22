В Госдуме призвали выслать британских дипломатов

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил выслать из России британских дипломатов. Такое заявление он сделал на фоне сообщений о возможной передаче Британией Украине боеприпасов с обедненным ураном, передает РИА Новости.

«Их намерения являются прямым нарушением международно-правовых норм и принципов», - сказал он.