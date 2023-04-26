В Госдуме призвали выселить представителей Польши из всех помещений в России
Лишить польских представителей в России всех занимаемых ими помещении призвал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев, сообщает РИА Новости.
По его мнению, таким должен быть ответ на заморозку счетов российского посольства в Польше.
Депутат заявил, что на хамство следует давать недипломатичный ответ.
Журавлев уточнил, поляков следует выселить из зданий, в которых располагаются их консульства в Санкт-Петербурге, Смоленске, Калининграде и Иркутске.
Ранее польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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