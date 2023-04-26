В Госдуме призвали выселить представителей Польши из всех помещений в России

Лишить польских представителей в России всех занимаемых ими помещении призвал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев, сообщает РИА Новости.

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По его мнению, таким должен быть ответ на заморозку счетов российского посольства в Польше.

Депутат заявил, что на хамство следует давать недипломатичный ответ.

Журавлев уточнил, поляков следует выселить из зданий, в которых располагаются их консульства в Санкт-Петербурге, Смоленске, Калининграде и Иркутске.

Ранее польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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