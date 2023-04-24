«Гиена Европы»: Нарышкин заявил о возврате Польши к временам Пилсудского
Сегодня Польша начинает играть роль «гиены Европы», жаждущей расширения и конфликтующей с сопредельными странами. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщило агентство РИА Новости.
Нарышкин полагает, что Варшава возвращается к временам Юзефа Пилсудского, когда она стремилась к территориальной экспансии и враждовала со всеми соседями. По словам директора СВР, «гиена Европы» — это выражение Уинстона Черчилля. Именно так он охарактеризовал страну на пороге Второй мировой войны.
Нарышкин добавил, что параллельно с проведением Москвой спецоперации на Украине Варшава намерена произвести геополитический передел и изменить польские границы. Директор СВР считает, что эта тема становится «все более острой» для польских властей.
Ранее журналист издания Rzeczpospolita Михал Шулджиньский заявил, что большое число украинских беженцев в Польше сделало страну двунациональной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru