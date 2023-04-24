«Гиена Европы»: Нарышкин заявил о возврате Польши к временам Пилсудского

Нарышкин полагает, что Варшава возвращается к временам Юзефа Пилсудского, когда она стремилась к территориальной экспансии и враждовала со всеми соседями. По словам директора СВР, «гиена Европы» — это выражение Уинстона Черчилля. Именно так он охарактеризовал страну на пороге Второй мировой войны.

Нарышкин добавил, что параллельно с проведением Москвой спецоперации на Украине Варшава намерена произвести геополитический передел и изменить польские границы. Директор СВР считает, что эта тема становится «все более острой» для польских властей.

Ранее журналист издания Rzeczpospolita Михал Шулджиньский заявил, что большое число украинских беженцев в Польше сделало страну двунациональной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

