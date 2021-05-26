В Польше прокомментировали отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»

По его словам, Польша уверена, что санкции были бы уместны, так как строительство газопровода предоставляет России в руки оружие – газовое и энергетическое, которое будет использоваться в политических вопросах.

Ранее депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский в интервью Energetyka 24 заявил, что Польша упустила шансы в отношениях с Россией из-за Украины и предположил, что в случае налаженного диалога Россия могла бы провести соответствующую транспортную инфраструктуру для транспортировки газа через Белоруссию и Польшу.

