В Польше прокомментировали отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»
В Варшаве «с болью» отреагировали на решение Америки отказаться от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правящей партии республики Радослав Фогель в эфире Польского радио.
По его словам, Польша уверена, что санкции были бы уместны, так как строительство газопровода предоставляет России в руки оружие – газовое и энергетическое, которое будет использоваться в политических вопросах.
Ранее депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский в интервью Energetyka 24 заявил, что Польша упустила шансы в отношениях с Россией из-за Украины и предположил, что в случае налаженного диалога Россия могла бы провести соответствующую транспортную инфраструктуру для транспортировки газа через Белоруссию и Польшу.
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