Песков заявил, что ему неизвестно о контактах властей с руководством Telegram
17 марта 202616:45
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо переговорах властей с руководством Telegram. Об этом сообщает RT.
Он напомнил, что ранее разъяснения по ситуации вокруг мессенджера уже были даны Минцифры и Роскомнадзором, добавить к ним ему нечего.
«И комментировать тоже нечего, поэтому я вряд ли смогу что-то добавить по этой теме», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Telegram сможет избежать блокировки, если выполнит требования закона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
