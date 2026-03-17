Песков заявил, что ему неизвестно о контактах властей с руководством Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо переговорах властей с руководством Telegram. Об этом сообщает RT.

Песков: В Кремле пользуются стационарными телефонами

Он напомнил, что ранее разъяснения по ситуации вокруг мессенджера уже были даны Минцифры и Роскомнадзором, добавить к ним ему нечего.

«И комментировать тоже нечего, поэтому я вряд ли смогу что-то добавить по этой теме», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Telegram сможет избежать блокировки, если выполнит требования закона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
