В Госдуме призвали провести трибунал над организаторами подрыва «Северных потоков»

Произошедшее с газопроводами является терактом, который напрямую влияет на жизнь людей, заявил парламентарий. Он призвал организовать расследование.

«Виновные – в том числе, если за этим стоят спецслужбы – должны предстать перед судом», - подчеркнул он.

По его мнению, Россия могла бы обратиться в ООН и Международный суд. Москве следует требовать наказания всех виновных, добавил Гусев.

Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал новые данные о подрыве газопроводов. По его информации, взрывные устройства заложили водолазы ВМС США, а привели в действие военные Норвегии.

