В Госдуме призвали провести трибунал над организаторами подрыва «Северных потоков»
Новая информация о подрыве газопроводов «Северный поток» может стать основой для международного трибунала, передает «Московский комсомолец» слова депутата Госдумы Дмитрия Гусева.
Произошедшее с газопроводами является терактом, который напрямую влияет на жизнь людей, заявил парламентарий. Он призвал организовать расследование.
«Виновные – в том числе, если за этим стоят спецслужбы – должны предстать перед судом», - подчеркнул он.
По его мнению, Россия могла бы обратиться в ООН и Международный суд. Москве следует требовать наказания всех виновных, добавил Гусев.
Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал новые данные о подрыве газопроводов. По его информации, взрывные устройства заложили водолазы ВМС США, а привели в действие военные Норвегии.
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