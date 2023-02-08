Полковник КГБ призвал ударить по Норвегии за подрыв «Северных потоков»

Россия должна потребовать компенсацию с виновных в подрыве «Северного потока» и «Северного потока-2» и дать жесткий отпор Норвегии и США, сказал НСН Игорь Прелин.

Россия должна нанести удар по платформам Норвегии в Северном море, а также поднять вопрос о компенсации от виновников взрывов "Северных потоков" как минимум в Совбезе ООН. Об этом НСН заявил полковник КГБ в отставке Игорь Прелин.

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Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство активировали при помощи норвежского гидроакустического буя. Прелин заявил, что расследование Сеймура Херша ценно тем, что он сообщил новую информацию - ко взрывам причастна Норвегия.

«Он предоставил и новую информацию — о том, что к взрыву причастна Норвегия. Понятно, что и Норвегия, и США заинтересованы в этом теракте. Норвегия поставляет газ в Европу по трубам, а Вашингтон предоставляет сжиженный природный газ. Уничтожив “Северные потоки”, они подчинили себе Европу. Только непонятно, почему они оставили одну ветку: может, она случайно не взорвалась, а может, это некий резерв. Полагаю, что сейчас последует шквал утечек, будет раскрыта вся подноготная теракта», — сказал Прелин.

Также собеседник НСН подчеркнул, что Россия должна жестко ответить на провокацию с «Северными потоками».

«Как минимум, надо ставить вопрос в Совбезе, поскольку это международная диверсия, казус белли, и требовать компенсации от виновных в теракте. Они должны выплатить стоимость газопроводов и упущенную прибыль. Конечно, в условиях войны Россия ничего вразумительного добиться не сможет: на рассмотрение уйдут многие годы, не факт, что их вообще будут рассматривать в свете нынешних реалий. Однако сейчас важен именно пропагандистский эффект, нельзя спускать это с рук Норвегии и США. Наиболее разумное решение сейчас — отплатить им той же монетой, например, уничтожить все норвежские платформы в Северном море крылатыми ракетами “Калибр”. Норвегия, хоть и страна НАТО, не сможет воевать с Россией, а потери в этом случае для Европы будут громадными. Пострадают и Польша, которую тоже нужно атаковать, и другие страны. Все зависит от политической воли российского руководства», — добавил полковник КГБ.

В заключение Прелин заявил, что идею отомстить Норвегии и США поддержит большинство жителей России.

«Идею, что нельзя подставлять вторую руку, а ответить мощным ударом, думаю, поддержат 95% россиян. Но мы не политики, решения принимаются не нами. Нужно тщательно взвесить все не с позиции эмоций, а с позиции разума. Мысль об ответной атаке напрашивается давно, еще с марта 2022 года, когда западные страны начали поставлять оружие Киеву. Есть 10-12% несогласных с нынешней политикой России, еще 10-15% ничего не понимают в политике, остальные выступают за решительный ответ», — заключил он.

Ранее Белый дом и ЦРУ отреклись от своей причастности к организации диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасследованиеСШАНорвегияТерактСеверный Поток-2Северный Поток
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