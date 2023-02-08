Полковник КГБ призвал ударить по Норвегии за подрыв «Северных потоков»

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство активировали при помощи норвежского гидроакустического буя. Прелин заявил, что расследование Сеймура Херша ценно тем, что он сообщил новую информацию - ко взрывам причастна Норвегия.

«Он предоставил и новую информацию — о том, что к взрыву причастна Норвегия. Понятно, что и Норвегия, и США заинтересованы в этом теракте. Норвегия поставляет газ в Европу по трубам, а Вашингтон предоставляет сжиженный природный газ. Уничтожив “Северные потоки”, они подчинили себе Европу. Только непонятно, почему они оставили одну ветку: может, она случайно не взорвалась, а может, это некий резерв. Полагаю, что сейчас последует шквал утечек, будет раскрыта вся подноготная теракта», — сказал Прелин.

Также собеседник НСН подчеркнул, что Россия должна жестко ответить на провокацию с «Северными потоками».

«Как минимум, надо ставить вопрос в Совбезе, поскольку это международная диверсия, казус белли, и требовать компенсации от виновных в теракте. Они должны выплатить стоимость газопроводов и упущенную прибыль. Конечно, в условиях войны Россия ничего вразумительного добиться не сможет: на рассмотрение уйдут многие годы, не факт, что их вообще будут рассматривать в свете нынешних реалий. Однако сейчас важен именно пропагандистский эффект, нельзя спускать это с рук Норвегии и США. Наиболее разумное решение сейчас — отплатить им той же монетой, например, уничтожить все норвежские платформы в Северном море крылатыми ракетами “Калибр”. Норвегия, хоть и страна НАТО, не сможет воевать с Россией, а потери в этом случае для Европы будут громадными. Пострадают и Польша, которую тоже нужно атаковать, и другие страны. Все зависит от политической воли российского руководства», — добавил полковник КГБ.

В заключение Прелин заявил, что идею отомстить Норвегии и США поддержит большинство жителей России.

«Идею, что нельзя подставлять вторую руку, а ответить мощным ударом, думаю, поддержат 95% россиян. Но мы не политики, решения принимаются не нами. Нужно тщательно взвесить все не с позиции эмоций, а с позиции разума. Мысль об ответной атаке напрашивается давно, еще с марта 2022 года, когда западные страны начали поставлять оружие Киеву. Есть 10-12% несогласных с нынешней политикой России, еще 10-15% ничего не понимают в политике, остальные выступают за решительный ответ», — заключил он.

Ранее Белый дом и ЦРУ отреклись от своей причастности к организации диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщило агентство НСН.

