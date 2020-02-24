В Госдуме призвали прекратить поддержку «партию войны» на Украине
Председатель международного комитета Совета федераций Константин Косачёв считает, что на отношения России и Украины оказывают влияние внешние факторы. Об этом он заявил, комментируя предложение американского президента Дональда Трампа о том, что Москва и Киев должны достичь примирения, сообщает РИА Новости.
Косачев считает, что трудности в отношениях между российским и украинским государствами подогреваются извне. По мнению сенатора, их можно преодолетьв том случае, если внешний фактор будет стремиться к поиску путей сближения.
«Проще говоря: перестаньте поддерживать «партию войны» на Украине, и конфликт сам прекратится», — обратился Косачёв к администрации Вашингтона.
Решение конфликта Москвы и Киева для Трампа «сняло бы остроту с украинско-российских досье его обвинителей».
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН объяснил, почему Трамп не мирит Россию и Украину. Он призвал не искать глубокого смысла в заявлении американского лидера о необходимости примирения России и Украины и объяснил его спонтанным высказыванием и нежеланием развязывать войну с участием США.
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