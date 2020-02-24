В Госдуме призвали прекратить поддержку «партию войны» на Украине

Председатель международного комитета Совета федераций Константин Косачёв считает, что на отношения России и Украины оказывают влияние внешние факторы. Об этом он заявил, комментируя предложение американского президента Дональда Трампа о том, что Москва и Киев должны достичь примирения, сообщает РИА Новости.

Косачев считает, что трудности в отношениях между российским и украинским государствами подогреваются извне. По мнению сенатора, их можно преодолетьв том случае, если внешний фактор будет стремиться к поиску путей сближения.