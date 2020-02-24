Американист объяснил, почему Трамп не мирит Россию и Украину

Сенатор Алексей Пушков упрекнул президента США Дональда Трампа в бездействии после заявления американского лидера о необходимости примирения России и Украины, сообщает Газета.ru

«Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — отреагировал Пушков.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН призвал не искать глубокого смысла в заявлении американского лидера о необходимости примирения России и Украины.

«Думаю, в этом высказывании (о примирении России и Украины – прим. НСН) Трампа (Дональд, президент США – прим. НСН) не надо искать особой глубины. Трамп говорит по многим вопросам не то, что нужно или то, что от него хотят услышать, а именно то, что хочет сказать. И это касается его многочисленных твиттов, когда он откликается на события в течение дня», - отметил американист.