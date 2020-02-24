Американист объяснил, почему Трамп не мирит Россию и Украину
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН объяснил заявление Трампа о необходимости примирения России и Украины.
Сенатор Алексей Пушков упрекнул президента США Дональда Трампа в бездействии после заявления американского лидера о необходимости примирения России и Украины, сообщает Газета.ru
«Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — отреагировал Пушков.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН призвал не искать глубокого смысла в заявлении американского лидера о необходимости примирения России и Украины.
«Думаю, в этом высказывании (о примирении России и Украины – прим. НСН) Трампа (Дональд, президент США – прим. НСН) не надо искать особой глубины. Трамп говорит по многим вопросам не то, что нужно или то, что от него хотят услышать, а именно то, что хочет сказать. И это касается его многочисленных твиттов, когда он откликается на события в течение дня», - отметил американист.
Юрий Рогулёв напомнил о том, что Трамп, в отличие от предшественников на президентском посту, не втянул США ни в одну войну.
«Трамп как президент США еще ни одной войны не начал. Он за то, чтобы сократить вовлеченность Соединенных Штатов в различного рода конфликты. Этим он навлекает на себя гнев части американской элиты, которая лидерство США в мире, в том числе в отношении России, воспринимает в соответствующем ключе. То есть, Соединенные Штаты должны давить, продвигать свои интересы во всем мире, сдерживать Россию. И Украину в этом смысле они (представители элиты США – прим. НСН) рассматривают как свой форпост. Для Трампа эта агрессия носит другой характер – это лишняя трата денег. Вот он из этого исходит», - считает эксперт.
Ранее Юрий Рогулев в эфире НСН назвал возможные причины расследования в отношении советника Трампа по России. Эксперт не считает, что лишь неспрогнозированные Пиком изменения в политическом истеблишменте России после оглашения Послания президента Федеральному Собранию стали причиной расследования в отношении советника Трампа по делам Европы и России.
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