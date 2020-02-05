Путин: Мир на планете зависит от отношений России и США
Мир и безопасность на планете, по большей части, зависят от того, в каких отношениях находятся Москва и Вашингтон. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин. При этом, глава государства отметил, что американо-российские отношения должны основываться на принципе равенства уважения к суверенитету друг друга. Кроме того, по мнению Путина, ни Россия, ни Соединённые Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела другого государства.
Также российский лидер отметил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам, касающимся экономики, контроля над вооружением, и других, отмечает Life.ru.
Ранее НСН писала, что Вашингтон продолжит ужесточать санкционное давление на Россию, добиваясь возвращения Крыма Украине. Об этом в своем Twitter сообщила представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. 31 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) так же призвала Москву вернуть Крым Украине и выполнять минские соглашения. Кроме того, в ПАСЕ потребовали, чтобы Россия прекратила «военное вмешательство» на востоке Украины.
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