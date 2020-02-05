Путин: Мир на планете зависит от отношений России и США

Мир и безопасность на планете, по большей части, зависят от того, в каких отношениях находятся Москва и Вашингтон. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин. При этом, глава государства отметил, что американо-российские отношения должны основываться на принципе равенства уважения к суверенитету друг друга. Кроме того, по мнению Путина, ни Россия, ни Соединённые Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела другого государства.

Также российский лидер отметил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам, касающимся экономики, контроля над вооружением, и других, отмечает Life.ru.