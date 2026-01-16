В Госдуме призвали не беспокоиться за судьбу Telegram в РФ
16 января 202605:16
Полная блокировка Telegram в РФ не ожидается, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.
По его словам, мессенджер взаимодействует с российскими властями. «Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — отметил парламентарий.
Ранее Роскомнадзор опроверг введение новых ограничений в отношении Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
