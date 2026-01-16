В Госдуме призвали не беспокоиться за судьбу Telegram в РФ

Дмитриев назвал прогрессом слова Мерца о достижении баланса с РФ При атаке БПЛА в Белгородской области ранены трое жителей Суд определил меру пресечения фигурантам дела о смерти младенцев в Новокузнецке Трамп пригрозил ввести войска в Миннесоту Ученик Тутберидзе выиграл короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию