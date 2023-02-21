В Госдуме призвали нанести ядерный удар по инфраструктуре НАТО
Североатлантический альянс по-прежнему ведет борьбу с Россией, сообщил в Telegram депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
По его словам, если НАТО предпринимает действия против Москвы, то российским Вооруженным силам необходимо нанести ядерный удар по инфраструктуре альянса. Он предложил уничтожить логистические центры тактическим ядерным оружием. Парламентарий призвал не играть по правилам США, а разработать свой сценарий.
Гурулев указал, что Вашингтон обладает ядерным оружием в виде тактических бомб, которые находятся в Западной Европе. Поставлять каждую из них очень опасно, а ответ Москвы на подобные действия станет жестким, отметил депутат.
Гурулев считает, что до Запада необходимо донести мысль о готовности Москвы применить ядерное оружие.
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